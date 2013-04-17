ФБР спростувало інформацію про арешт у зв'язку з вибухами в Бостоні

Телеканал CNN раніше з посиланням на джерело, близьке до розслідування, повідомив, що поліція з відеозапису визначила підозрюваного у скоєнні теракту і затримала його, повідомляє РІА Новости.

"Арештів у зв'язку з атакою в Бостоні не було... Ми просимо ЗМІ перевіряти інформацію у офіційних джерел", - йдеться в повідомленні ФБР.

Прокуратура в США раніше також спростувала інформацію про арешт або затримання підозрюваного в рамках розслідування теракту.