ФБР спростувало інформацію про арешт у зв'язку з вибухами в Бостоні
22:37, 17 квітня 2013Світ
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Інформація про арешт підозрюваного в рамках розслідування теракту в Бостоні не відповідає дійсності, повідомляє Федеральне бюро розслідувань США.
ФБР: Арештів у зв'язку з атакою в Бостоні не було / Фото: Lenta.ru
Телеканал CNN раніше з посиланням на джерело, близьке до розслідування, повідомив, що поліція з відеозапису визначила підозрюваного у скоєнні теракту і затримала його, повідомляє РІА Новости.
"Арештів у зв'язку з атакою в Бостоні не було... Ми просимо ЗМІ перевіряти інформацію у офіційних джерел", - йдеться в повідомленні ФБР.
Прокуратура в США раніше також спростувала інформацію про арешт або затримання підозрюваного в рамках розслідування теракту.
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