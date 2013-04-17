Українці скуповують землю та будинки в Польщі

Про це свідчить звіт польського міністерства внутрішніх справ, який має УНІАН.

Згідно з документом, минулого року українці придбали в Польщі більш як 27 га землі та майже 20 тис. кв. м житлової й комерційної нерухомості.

При цьому українці одержали більш як 100 із приблизно 400 дозволів на придбання нерухомості в Польщі у випадках, коли цього вимагало польське законодавство.

Майже 80% всіх виданих дозволів надано на придбання земельних ділянок - головним чином сільськогосподарського призначення, і українці зайняли перше місце за кількістю одержаних узгоджень разом з громадянами Німеччини: по 51.

Водночас українці купили значно менше землі, ніж німці, які придбали тільки за виданими їм дозволам 134 га, а лідерами серед фізичних осіб були громадяни Голландії, які придбали майже 300 га.

До п'ятірки лідерів увійшли також американці та білоруси, які одержали по 17 дозволів на купівлю 116 і 7 га землі в Польщі.

За даними звіту, іноземці, зокрема іноземні компанії, придбали в Польщі минулого року 8,6 тис. об'єктів нерухомості (з урахуванням тих, на які не потрібні дозволи), 70% яких придбали приватні особи.

Найчастіше іноземці купували землю (4,2 тис. операцій) і житлову нерухомість (2,8 тис. операцій).

"У 2012 році найбільше нерухомості без вимоги одержання дозволу придбали громадяни Німеччини (майже 2 тис. одиниць), Голландії (більш як 500), України (майже 470), Великої Британії та Франції (по близько 450) і Кіпру (близько 440)", - відзначили в міністерстві.

Разом з тим дані звіту свідчать про те, що з урахуванням площ земельних ділянок, що купуються, і об'єктів нерухомості лідирують іноземні компанії, а не фізичні особи: минулого року вони придбали близько 3 тис. із проданих 3,5 тис. га ділянок і більш як 380 тис. кв. м нерухомості з проданих майже 600 тис. кв.м.

За даними МВС Польщі, з 1990 по 2012 рік польська влада видала іноземцям більш як 24 тис. дозволів на придбання земельних ділянок загальною площею більш як 50 тис. га.

Довідка УНІАН. Польське законодавство дозволяє іноземцям купувати нерухомість без спеціального дозволу у ряді випадків, серед яких купівля житла для власних потреб.

За даними польського держагентства ANR, минулого року сільськогосподарська земля в Польщі подорожчала порівняно з 2011 роком на 12% - до 6,2 тис. дол. за га (1USD=3,1PLN).

За даними АMRON–SARFiN, в четвертому кварталі 2012 року квадратний метр житла на найдорожчому ринку нерухомості в Польщі - столичній Варшаві - коштував у середньому 2,3 тис. дол., що на 8% менше, ніж роком раніше.

В Україні, де офіційно заборонено продавати сільгоспземлю, нормативна оцінка вартості одного га на кінець минулого року становила близько 1,5 тис. дол.

За даними агентства "Столична нерухомість", квадратний метр житла в Києві на кінець минулого року в середньому коштував близько 2 тис. дол., що на 5% менше, ніж на кінець 2011 року.