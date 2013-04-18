Сильний вибух на заводі в Техасі

За попередніми даними, є поранені, кілька будівель зруйновані, пошкоджена лікарня, горить школа, в пошкоджених будівлях заблоковані люди.

Телеканал CBS повідомляє, що постраждалих доставляють до лікарень на патрульних машинах, на місце вибуху вилетіли шість вертольотів.

Через вибух у районі порушено енергопостачання, передає кореспондент РІА "Новости".

За даними KWTX, госпіталізовано 60 осіб. CNN повідомляє, що госпіталь очікує близько 100 поранених.

Крім того, жителів ряду районів евакуюють через витік аміаку. Один з резервуарів з аміаком горить.