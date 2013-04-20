Лукашенко впевнений, що кіпрська криза була спрямована проти Росії

Про це заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання парламентаріїв про фінансову кризу на Кіпрі, після звернення з Посланням до білоруського народу і Національних зборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, О.Лукашенко наголосив: «Буваючи у відрядженнях останнім часом, та й розмовляючи з окремими людьми, я їм кажу: тепер ви переконалися, де треба було зберігати гроші? Принаймні, ми ніколи в житті не залізли б у чужу кишеню і не забрали б чужі гроші, як це зробили демократи в Європейському Союз ».

Він погодився з думкою, що вістрям ці дії були спрямовані проти російської держави.

«Ви просто не знаєте, як це сталося: хто натиснув на Кіпр, хто наказав забрати частину коштів. Сьогодні говорять, що вістрям це було спрямовано проти російської держави. Якоюсь мірою я з цим згоден. Зрозуміло, хто там зберігав гроші. Це були зароблені гроші, але Великих», - зазначив Президент Білорусі.

При цьому О.Лукашенко висловив упевненість, що події на Кіпрі «не схитнуть» Росію.

«Що їм ці 20 або 30 мільярдів, які демократична Європа відібрала у Кіпру? Це сльози! Але ми побачили демократію в розгорнутому вигляді», - наголосив О.Лукашенко.

Він зізнався, що радий такому розвитку подій.

«Тепер жоден європейський політик не має права дорікнути росіянину, українцю, білорусу або ще комусь на пострадянському просторі в недемократичності. Тому що найнедемократичніші вчинки - це коли ти відбираєш власність. Нас критикують, що ми колись розкуркулювали, землю відбирали, власність. Так це ж ще гірше - взяли в чужу кишеню залізли і відібрали гроші. Кому така демократія потрібна? Я не апологет цих багатих людей і абсолютно їх не захищаю. З іншого боку, я просто радий, що той, хто занадто швидко став багатим, - напевно, це не зовсім справедливо, - він трішки поділився, але не з тими... Краще б, звичайно, з нами», - зазначив О.Лукашенко.