Другого "бостонського терориста" схопили пораненим
03:50, 20 квітня 2013Світ
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Підозрюваний у скоєнні теракту в Бостоні, який переховувався на катері в передмісті, затриманий, повідомляє бостонська поліція.
За даними телеканалу NBC, ймовірний бостонський терорист живий, він отримав поранення.
Як повідомив представник поліції, 19-річний Джохар Царнаєв госпіталізований у тяжкому стані.
Оточений силовиками катер, в якому ховався розшукуваний бостонський терорист, стоїть на причепі на задньому дворі приватного будинку в Вотертауні. Його виявили при огляді місцевості з вертольота. Поліцейські обстріляли катер світлошумовими гранатами і підпалили.
Як повідомлялося раніше, поліцейські побоюються, що на підозрюваному може бути одягнений "пояс смертника".
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