Другого "бостонського терориста" схопили пораненим

За даними телеканалу NBC, ймовірний бостонський терорист живий, він отримав поранення.

Як повідомив представник поліції, 19-річний Джохар Царнаєв госпіталізований у тяжкому стані.

Оточений силовиками катер, в якому ховався розшукуваний бостонський терорист, стоїть на причепі на задньому дворі приватного будинку в Вотертауні. Його виявили при огляді місцевості з вертольота. Поліцейські обстріляли катер світлошумовими гранатами і підпалили.

Як повідомлялося раніше, поліцейські побоюються, що на підозрюваному може бути одягнений "пояс смертника".