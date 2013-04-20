У Китаї 7-бальний землетрус

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на китайський державний телеканал CCTV. Раніше повідомлялося про 32 загиблих і 600 постраждалих.

У результаті землетрусу зруйновано будівлі, утворилися зсуви.

Землетрус, магнітуда якого склала, за різними даними, від 6,6 до 7,0, стався в 8:02 за пекінським часом. Епіцентр розташовувався у міста Яань, гіпоцентр залягав на глибині 12-13 кілометрів. Поштовхи відчувалися в провінціях Гуйчжоу, Ганьсу, Шеньсі і Юньнань, передає Лента.ру.

Провінція Сичуань розташована в сейсмічно активному районі. Сичуанський землетрус 2008 року є одним з найбільш руйнівних в історії людства: загинуло 69 тисяч людей, 18 тисяч зникли безвісти.