Путіну подобається, коли його називають президентом пенсіонерів та роботяг

"Я сам з сім'ї робітників і ставлюся до цих людей з величезною повагою. На їх плечах вся країна тримається. У мене батьки були блокадники, батько воював, був інвалідом Великої Вітчизняної війни . Я відчуваю шкірою, розумієте, що це за люди. Що тут поганого? Я тільки хочу сказати їм спасибі за те, що вони мене підтримують ", - заявив Путін у ході" прямої лінії "з громадянами РФ, відповідаючи на питання журналістів, передаєРІА Новости.

Путін зазначив, що сьогодні люди праці - це не ті люди, які живуть за принципом "хапай більше, кидай далі". "Сьогодні праця робітника стає все більш і більш кваліфікованою і вимагає більшого інтелектуальних дій... Представники робочого класу сьогодні, еліта робітничого класу, вони ні в чому не поступаються іншим категоріям наших громадян", - сказав президент.

Він підкреслив, що вчені, лікарі, педагоги, вони і є роботяги.