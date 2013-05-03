У горах Киргизії розбився американський літак

За офіційними даними, літак-пальнозаправник Boeing-707, який належить Центру транзитних перевезень ВПС США, розташованому в міжнародному аеропорту «Манас», розбився о 14.55 у високогірній ущелині в Панфіловському районі Чуйської області Киргизії, приблизно за 60 кілометрів від Бішкека і десять кілометрів від кордону з Казахстаном.

Прем'єр-міністр Киргизії Жанторо Сатибалдієв доручив створити спеціальну комісію з розслідування катастрофи літака ВПС США, повідомили в прес-службі республіканського уряду, повідомляє РІА Новости.

Зараз члени комісії вилетіли на вертольоті на місце події, де шукають екіпаж пальнозаправника.

Авіабазу США, яку пізніше перейменували в Центр транзитних перевезень, було створено в міжнародному аеропорту Бішкека «Манас» у грудні 2001 року. Вона є основним транспортним і логістичним вузлом для перевезення вантажу і перекидання сил антитерористичної коаліції до Афганістану. За офіційними даними, в транзитному центрі дислоковано близько 1,5 тисячі американських військових і цивільних співробітників, які беруть участь в операції «Непереможна свобода» в Афганістані. Договір про розміщення авіабази США в Киргизії діє до осені 2014 року.