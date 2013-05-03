Ештон: ЄС рішуче налаштований на боротьбу за свободу преси

Про це йдеться у декларації Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон з приводу Всесвітнього дня свободи преси, що відзначається 3 травня, повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні.

"Вільна, незалежна та енергійна преса є неодмінною складовою будь-якого демократичного суспільства. ЄС рішуче налаштований на боротьбу за свободу преси в усьому світі та засуджує поширення залякування, насильства та цензури, з якими журналістами стикаються у багатьох країнах", - підкреслила К.Ештон.

При цьому вона від імені ЄС закликала уряди всіх країн дати журналістам можливість працювати в безпечному середовищі, не боячись цензури чи переслідувань.

"Свободу вираження поглядів слід захищати як у традиційних ЗМІ, так і в інтернеті. ЄС продовжить підтримувати свободу вираження поглядів в онлайн- та оффлайн-просторі, зокрема тому, що нові інформаційні технології можуть бути ключовим чинником для підтримки прав людини та демократії», - йдеться в декларації.

К.Ештон запевнила, що ЄС продовжить засуджувати порушення права на свободу вираження поглядів у всіх без винятку ЗМІ, аби створити гарантії для того, що журналісти по всьому світу можуть виконувати свій професійний обов’язок без перешкод.