Ештон: ЄС рішуче налаштований на боротьбу за свободу преси

16:34, 03 травня 2013
Світ
486 0

ЄС продовжить підтримувати свободу вираження поглядів в онлайн- та оффлайн-просторі, йдеться в декларації Кетрін Ештон.

Ештон запевнила, що ЄС продовжить засуджувати порушення права на свободу вираження поглядів у всіх без винятку ЗМІ

Про це йдеться у декларації Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон з приводу Всесвітнього дня свободи преси, що відзначається 3 травня, повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні.

"Вільна, незалежна та енергійна преса є неодмінною складовою будь-якого демократичного суспільства. ЄС рішуче налаштований на боротьбу за свободу преси в усьому світі та засуджує поширення залякування, насильства та цензури, з якими журналістами стикаються у багатьох країнах", - підкреслила К.Ештон.

При цьому вона від імені ЄС закликала уряди всіх країн дати журналістам можливість працювати в безпечному середовищі, не боячись цензури чи переслідувань.

"Свободу вираження поглядів слід захищати як у традиційних ЗМІ, так і в інтернеті. ЄС продовжить підтримувати свободу вираження поглядів в онлайн- та оффлайн-просторі, зокрема тому, що нові інформаційні технології можуть бути ключовим чинником для підтримки прав людини та демократії», - йдеться в декларації.

К.Ештон запевнила, що ЄС продовжить засуджувати порушення права на свободу вираження поглядів у всіх без винятку ЗМІ, аби створити гарантії для того, що журналісти по всьому світу можуть виконувати свій професійний обов’язок без перешкод.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter