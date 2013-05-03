Березовського поховають 6 травня в Лондоні

Зокрема, поліція округу Темз-Веллі в Лондоні підтвердила РІА Новости відповідну інформацію, що з'явилася в ЗМІ.

"Так, я можу підтвердити, що тіло Березовського було передано його рідним. І, наскільки я знаю, похорон дійсно відбудеться 6 травня. Про це краще поговорити з коронером, тому що похований він (Березовський) буде в нашому окрузі в графстві Суррей", - сказала представниця прес-служби поліції. Коментар коронера поки що отримати не вдалося.

Тіло Березовського було виявлено наприкінці березня 2013 року в його будинку у Великій Британії. Перші результати розтину тіла показали, що причиною смерті могло бути повішення. Ознак боротьби на місці не виявлено. Поліція продовжує токсикологічні та гістологічні дослідження, за результатами яких може бути названа офіційна причина смерті Березовського.