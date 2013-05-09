Комітет Європарламенту виступає за спрощення правил конфіскації

Про це йдеться у проекті доповіді Моніки Маковей (група народних партій, Румунія), схваленому на засіданні Комітету.

У доповіді, зокрема, зазначається, що нині значна частина коштів, отриманих в результаті таких злочинів, як торгівля наркотиками, зброєю та людьми, підробка грошей, “відмивається” та спрямовується до “білої економіки”, що унеможливлює їх конфіскацію.

У зв’язку з цим, депутати висловились за те, щоб надати право компетентним органам країн-членів ЄС виявляти такі “відмиті” гроші та отримувати через суд право на їх конфіскацію. Депутати вважають, що конфіскація має розповсюджуватися на такі активи, як банківські рахунки, автомобілі, нерухомість, акції компанії, твори мистецтва, незалежно від того, в якій країні ЄС вони знаходяться.

При цьому, депутати висловились за надання судам права за певних обставин здійснювати конфіскацію майна навіть без вироку, якщо є достатньо підстав вважати, що таке майно отримано злочинним шляхом. Депутати зазначили, що в такому випадку, судді повинні чітко дотримуватися положень статті 6 Конвенції прав людини, яка передбачає право на чесний судовий процес.

Проект закону передбачає можливість вилучення не лише активів, отриманих в результаті конкретного кримінального злочину, але й інших активів, якщо є достатньо підстав вважати, що вони також були отримані злочинним шляхом.

Крім того, депутати висловилися за те, щоб надати право компетентним органам вимагати конфіскації активів не лише у винних у скоєнні злочинів, але й у третіх осіб – їх дружин та рідних.

Члени Комітету також схвалили мандат на переговори з країнами-членами щодо цього проекту закону.