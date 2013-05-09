Генсек НАТО: для Сирії прийшов час змін

Таку думку висловили генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен і глава уряду Норвегії Йєнс Столтенберг на зустрічі в Осло, передає ІТАР-ТАСС.

За словами глави Північноатлантичного альянсу, обстановка в Сирії є вкрай важкою - існує ризик поширення конфлікту на сусідні регіони, а також небезпека застосування хімічної зброї.

"Члени Ради безпеки ООН повинні чітко дати зрозуміти Дамаску, що настав час змін, і що вимоги народу необхідно виконувати", - зазначив Расмуссен, наголосивши при цьому, що наразі роль НАТО в сирійському конфлікті полягає в тому, щоб ефективно забезпечувати оборону Туреччини, яка межує із САР.

У 2011 році норвезька авіація брала участь у повітряній операції НАТО в Лівії, норвезькі винищувачі "Ф-16", зокрема, здійснювали бомбардування ключових військових об'єктів на території країни. В ході зустрічі з норвезьким прем'єр-міністром генсек організації високо оцінив роль норвезьких сил в операції в Лівії, зазначивши, що навіть невеликі держави можуть робити істотний внесок у військову діяльність Північноатлантичного альянсу.