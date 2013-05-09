У Росії зійшли з колії і загорілися цистерни з нафтопродуктами: 13 потерпілих
У Ростовській області зійшли з колії більш як 50 цистерн з нафтопродуктами.
У Ростовській області Росії зійшли з колії більше 50 цистерн з нафтопродуктами, 13 осіб госпіталізовано.
Як повідомляє РІА «Новости», залізнична катастрофа сталася сьогодні вночі.
Сім цистерн, що зійшли з колії, загорілися.
З прилеглих будинків було евакуйовано, за різними даними, від 400 до 2,7 тисячі осіб. Вранці пожежу було ліквідовано.
Мінохоронздоров'я області повідомляло, що по медичну допомогу звернулися 27 осіб, з них десять госпіталізовано, один перебуває у тяжкому стані.
"За нашими даними, всього постраждало 27 осіб, з них 13 госпіталізовано: двоє перебувають у реанімаційному відділенні, один - в кардіологічному, десять - в травматології", - сказав співбесідник агентства, додавши, що особи потерпілих встановлюються.