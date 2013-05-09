У Росії зійшли з колії і загорілися цистерни з нафтопродуктами: 13 потерпілих

У Ростовській області Росії зійшли з колії більше 50 цистерн з нафтопродуктами, 13 осіб госпіталізовано.

Як повідомляє РІА «Новости», залізнична катастрофа сталася сьогодні вночі.

Сім цистерн, що зійшли з колії, загорілися.

З прилеглих будинків було евакуйовано, за різними даними, від 400 до 2,7 тисячі осіб. Вранці пожежу було ліквідовано.

Мінохоронздоров'я області повідомляло, що по медичну допомогу звернулися 27 осіб, з них десять госпіталізовано, один перебуває у тяжкому стані.

"За нашими даними, всього постраждало 27 осіб, з них 13 госпіталізовано: двоє перебувають у реанімаційному відділенні, один - в кардіологічному, десять - в травматології", - сказав співбесідник агентства, додавши, що особи потерпілих встановлюються.