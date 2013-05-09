Путін: Росія, Радянський Союз не дозволили фашистам оволодіти світом

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав сьогодні на московській Красній площі перед військовим парадом.

«Ми завжди пам'ятатимемо, що саме Росія, Радянський Союз зірвали людиноненависницькі, криваві, зухвалі плани нацистів, не дозволили фашистам оволодіти світом», - сказав Путін.

«Наш солдат відстояв свободу і незалежність, захищаючи свою Батьківщину, не шкодуючи себе, звільнив Європу і здобув перемогу, велич якої навіки залишиться в історії», - наголосив він.

Звертаючись до ветеранів, Путін відзначив: «Вищим сенсом ви завжди вважали благополуччя і безпеку Батьківщини, патріотизм скріплював ваше військове братерство, підносив над ворогом, був опорою у жорстоких битвах під Москвою і Сталінградом, на Курській дузі, на Дніпрі, давав сили в муках блокадного Ленінграда, загартовував дух у незліченних боях на безіменних висотах, підтримував у важкій праці в тилу».

Путін наголосив, що Росія відстоюватиме правду про війну і робитиме все для зміцнення безпеки на планеті.

Напередодні Президент Росії направив лідерам країн СНД, Абхазії, Південної Осетії і громадянам Грузії поздоровлення з нагоди 68-х роковин Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Путін особливо відзначив, що спільний обов’язок керівництва країн – дбайливо зберігати пам'ять про героїв, полеглих у боях за свободу і незалежність, оточити турботою і увагою ветеранів.

Глава Російської держави наголосив, що священна пам'ять про переможний травень 1945 року, про героїчні сторінки спільної історії буде й надалі об'єднувати країни і слугувати міцною основою для подальшого розвитку співпраці.