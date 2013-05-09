Російські опозиційні сайти атакували «хом'ячки»

На даний момент вони працюють з перебоями. Крім того, за даними деяких користувачів, з перебоями працюють сайти федеральної «Нової газети», федерального «Еха Москви» і російського Forbes, - повідомляє Лента.ру.

Відповідальність за атаки взяли на себе якісь «Хом'ячки», що позиціонують себе як «співтовариство людей будь-яких політичних переконань, які виступають за чистоту інформації та слова в країні».

Вони присвятили атаку Дню перемоги. У кінці березня і в квітні сайт «Нової газети» неодноразово піддавався DDoS-атакам. Видання звернулося до ФСБ з проханням знайти замовників атак. Відповідальність за ці атаки також взяли «Хом'ячки», проте ніяких санкцій до них застосовано не було.