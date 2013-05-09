Президент Литви одержала політичний «Оскар»

Нагороду їй присуджено за заслуги перед ЄС, повідомляє DELFI.

Грібаускайте цю нагороду призначили за її вклад в глибоку інтеграцію ЄС і рішення, прийняті під час економічної кризи. Нагорода їй присуджена після того, як литовська економіка "стиснулася" більше за економіки більшості інших країн ЄС, але країні вдалося впоратися з кризою без втручання міжнародних фінансових відомств.

У 2009 році ВВП Литви зменшився на 14,8%, а в 2010 році знову почалося зростання економіки. Два роки підряд Литва перебуває в числі лідерів ЄС за зростанням, ймовірно, такий показник і збережеться. ЄК у весняному прогнозі передбачає Литві в 2013 році зростання на 3,1%.

"Грібаускайте вибрали як борця з кризою, вона не розчарувала своїх громадян, оскільки в кризу була керівником, який характеризується твердою волею, рішучістю і діяльністю", - сказав у своєму виступі голова Європарламенту Мартін Шульц, додавши, що його погляди не завжди збігаються з позицією Грібаускайте.

Лауреатами міжнародної нагороди імені Карла Великого в різні роки стали Папа Римський Іван-Павло II, творці Європейського Союзу Жан Монне, Конрад Аденауер, Роберт Шуманн, а також прем'єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль, Президент США Білл Клінтон, чеський гуманіст і керівник цієї країни Вацлав Гавел, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, Королева Нідерландів Беатрікс, прем'єр-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер і багато інших видатних політиків.