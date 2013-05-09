Президент Литви одержала політичний «Оскар»

17:17, 09 травня 2013
Світ
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У німецькому Аахені Президентові Литви Далі Грібаускайте вручили нагороду Карла Великого, яку називають політичним "Оскаром".

Даля Грібаускайте

Нагороду їй присуджено за заслуги перед ЄС, повідомляє DELFI.

Грібаускайте цю нагороду призначили за її вклад в глибоку інтеграцію ЄС і рішення, прийняті під час економічної кризи. Нагорода їй присуджена після того, як литовська економіка "стиснулася" більше за економіки більшості інших країн ЄС, але країні вдалося впоратися з кризою без втручання міжнародних фінансових відомств.

У 2009 році ВВП Литви зменшився на 14,8%, а в 2010 році знову почалося зростання економіки. Два роки підряд Литва перебуває в числі лідерів ЄС за зростанням, ймовірно, такий показник і збережеться. ЄК у весняному прогнозі передбачає Литві в 2013 році зростання на 3,1%.

"Грібаускайте вибрали як борця з кризою, вона не розчарувала своїх громадян, оскільки в кризу була керівником, який характеризується твердою волею, рішучістю і діяльністю", - сказав у своєму виступі голова Європарламенту Мартін Шульц, додавши, що його погляди не завжди збігаються з позицією Грібаускайте.

Лауреатами міжнародної нагороди імені Карла Великого в різні роки стали Папа Римський Іван-Павло II, творці Європейського Союзу Жан Монне, Конрад Аденауер, Роберт Шуманн, а також прем'єр-міністр Великої Британії Уїнстон Черчілль, Президент США Білл Клінтон, чеський гуманіст і керівник цієї країни Вацлав Гавел, Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, Королева Нідерландів Беатрікс, прем'єр-міністр Люксембурга Жан-Клод Юнкер і багато інших видатних політиків.

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