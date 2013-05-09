«Бостонського терориста» поховали

Тамерлана Царнаєва, якого підозрювали у скоєнні терактів у Бостоні, якого вбили в перестрілці з поліцією 19 квітня,поховали в ніч на четвер у США, передає РІА Новости з посиланням на Boston.com.

Проблема з похованням Тамерлана Царнаєва була викликана тим, що про його похорон довгий час не могли домовитися з адміністраціями кладовищ не тільки Массачусетса, а й низки інших штатів. Місце поховання не розголошується - відомо лише, що Царнаєв похований за межами штату.

Представник поліції міста Вустер, заявив, що похорони стали можливі завдяки допомозі "відважної і співчутливої людини". Можливо, мова йде про жителя штату Коннектикут, який напередодні заявив про готовність безоплатно передати своє місце на кладовищі поряд з могилою матері для поховання Царнаєва.

В результаті теракту 15 квітня в Бостоні під час міжнародного марафону загинули три людини і були поранені більше 250. В організації теракту крім загиблого Тамерлана Царнєва звинувачується його брат Джохар, який зараз знаходиться у в'язниці.