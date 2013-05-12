РФ хоче використовувати Середземноморську ескадру в Атлантиці та Індійському океані

Середземноморське з'єднання Військово-морського флоту (ВМФ) Росії планується використовувати і для вирішення завдань в Атлантичному та Індійському океанах, повідомив в інтерв'ю РІА "Новости" головнокомандувач ВМФ РФ адмірал Віктор Чирков.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше заявив про необхідність створити окреме управління оперативного з'єднання ВМФ для захисту інтересів країни в Середземному морі на постійній основі.

"Безумовно, у випадку необхідності, при виникненні будь-яких завдань в інших довколишніх районах - в Атлантиці та Індійському океані - з'єднання може бути використано", - сказав головком, підкресливши, що зараз зона відповідальності з'єднання - Середземне море.

За його словами, вже зараз йде підготовка офіцерів, які будуть на постійній основі в морі виконувати свої функціональні обов'язки. "Ці люди повинні бути всебічно підготовлені, щоб вирішувати завдання не тільки в Середземному морі, але також і в районах Атлантики та Індійського океану", - сказав Чирков.

Таке завдання поставлене і перед Військово-морською академією, де розробляється програма навчання офіцерів, які відібрані для служби в оперативному з'єднанні, відзначив головком ВМФ.