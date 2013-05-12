У Тбілісі в ресторані побили опозиційних депутатів: у хід йшли ножі і пляшки

Як повідомляє агентство Грузія-Онлайн із посиланням на розповідь очевидців, в клуб-ресторан La Truffe прийшли пообідати президент Грузії Михеїл Саакашвілі, генсек ЄНР Вано Мерабішвілі і депутати парламентської меншості, а також кілька представників колишньої влади.

Вони зайняли столи на першому поверсі клубу-ресторану. Незважаючи на те, що гостював президент, клуб-ресторан не був закритий для інших гостей.

Приблизно через годину в ресторані з'явилися Мамука Бакурія (брат політика Цотне Бакурія, що звинувачував Саакашвілі у фашизмі - ред.), його дружина і маловідомий Мазіашвілі.

Після того, як Міхеїл Саакашвіліі і Вано Мерабішвілі покинули ресторан, Бакурія і Мазіашвілі почали викрикувати репліки:

"Ваке (престижний район Тбілісі - ред.) вже наш, час гуляння в Ваке закінчився! Вбивці більше не будуть гуляти в цьому ресторані, нехай звалюють!".

Після цих реплік всі троє перемістилися на перший поверх і перейшли на персональні образи представників колишньої влади. Зав'язалася бійка через те, що хтось нібито вдаривдружину Бакурії, хоча свідки доводять протилежне.

Все перемішалося, але свідки бачили, що дружина Бакурії махала ножем, узятим зі столу, і навіть вдарила одного з депутатів в руку.

Після того, як агресивних нападників поліцейські вивели із залу, співробітники патрульної поліції почали записувати свідчення очевидців, чому стали противитися співробітники кримінальної поліції, які прибули дещо пізніше і які, за словами очевидців, переконували патрульних в тому, що "Це наші хлопці".