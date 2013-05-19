У Росії пропонують заборонити усиновлення дітей країнами, де дозволені гей-шлюби

Глава міжнародного комітету Держдуми Росії Олексій Пушков (Єдина Росія) вважає за необхідне заборонити громадянам країн, де дозволені одностатеві шлюби, всиновлювати російських дітей, повідомляє РІА Новости.

Як відомо, президент Франції Франсуа Олланд у суботу підписав закон про легалізацію одностатевих шлюбів і усиновлення дітей гомосексуальними парами, схвалений раніше парламентом і Конституційною радою. Франція стала 14-ю країною, де дозволені одностатеві шлюби.

"Треба заборонити усиновлення в країнах, де введені одностатеві шлюби, але добитися реального, а не словесного зрушення в усиновленні всередині Росії", - написав Пушков в неділю в своєму мікроблозі в Twitter.

Раніше він заявляв, що Європа почне нав'язувати Росії введення держреєстрації одностатевих шлюбів і усиновлення одностатевими парами, як тільки це буде остаточно визнано в Європі як цінність і демократичне досягнення.