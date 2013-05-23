Американський сержант підглядав за дівчатами у ванній

06:50, 23 травня 2013
Світ
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Сержант найпрестижнішої військової академії США Вест-Пойнт звинувачується в підгляданні за дівчатами-курсантами, про черговий секс-скандал доповіли керівництву Пентагону.

Сержант першого класу Майкл Макклендон звинувачується в тому, що він таємно знімав дівчат на відеокамеру, в тому числі у ванній. Керівництво Вест-Пойнта сповістило про інцидент 12 жінкам, за якими, імовірно, підглядав сержант.

"Тільки-но надійшла інформація про порушення, було розпочато повне розслідування, а за ним - чіткі дії щодо виправлення проблеми", - заявив заступник начальника Генштабу армії США Джон Кемпбелл. Про інцидент доповіли і міністру оборони. Прес-секретар президента США Джей Карні також заявив, що Барак Обама наполягає на "нульовій терпимості" до сексуальних злочинів у збройних силах.

У травні Пентагон оголосив, що оцінює число сексуальних пригод у збройних силах в 26 тисяч на рік. Два роки тому ця кількість була менше на третину, зауважує РІА "Новости". При цьому реальних заяв про "неналежні контакти" подається лише близько 3,4 тисячі на рік.

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