80-річний японець підкорив Еверест, встановивши новий рекорд

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес, Юїтіро Міура досяг вершини Евересту о 9:05 за місцевим часом, звідки зателефонував у Токіо своїй групі підтримки повідомити новину.

Міура двічі пробував підкорити Еверест, коли йому було 70 і 75 років, але безуспішно.

Попередній рекорд встановив непалець Мін Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) у 2008 році. Тоді Шерхан підкорив 8850-метрову висоту в 76-річному віці. Зараз йому 81 рік, наступного тижня він планує повторити сходження.

Перше сходження на найвищу вершину було здійснено 29 травня 1953 шерпом Тенцинг Норгеєм і новозеландцем Едмундом Хілларі.