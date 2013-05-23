Найкращим правителем XX століття росіяни вважають Брежнєва - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-центру, які має у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, позитивно до Брежнєва, який керував Радянським Союзом з 1964 по 1982 рік, ставляться 56% опитаних, негативно - 29%. Було важко з відповіддю 19% опитаних.

На другому місці - Володимир Ленін, до нього позитивно ставляться 55%, негативно - 28%. Було важко з відповіддю 16% опитаних.

За ним слідує Йосиф Сталін (50% позитивно, 38% негативно). Було важко з відповіддю 11% опитаних.

Далі слідують Микола Другий (48% позитивно, 21% негативно) і Микита Хрущов з 45% прихильників і 35% супротивників. Було важко з відповіддю 27% опитаних.

Найгірше росіяни ставляться до Михайла Горбачова (ним незадоволені 66%) і Бориса Єльцина (64%). Позитивно до них ставляться 21% і 22%, відповідно. По 12% опитаних було важко з відповіддю.

19-22 квітня Аналітичний центр Юрія Левади (Левада-Центр) провів опитування 1601 росіянина. Розподіли відповідей на деякі питання цього дослідження приводяться у відсотках разом з аналогічними попередніми опитуваннями. Статистична погрішність подібних опитувань не перевищує 3,4%.