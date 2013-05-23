Прокурор Мілана, яка вимагає засудження Берлусконі, одержала лист з кулями

Як передає РІА «Новости», у заяві головного прокурора Мілана Едмондо Бруті Лібераті, на яку посилається місцева преса, зазначається, що лист був доставлений Боккассіні учора увечері. Крім двох куль, у конверті було рукописне послання з погрозами на її адресу.

Лібераті також зазначив, що головний обвинувач на суді проти Берлусконі стала одержувати подібні листи з погрозами в останні тижні - після того, як 13 травня вона виступила із обвинувальною промовою з вимогою засудити відомого політика на шість років ув’язнення у «справі Рубі».

Судовий процес проти Берлусконі, в рамках якого він обвинувачується у причетності до проституції неповнолітніх і зловживанні службовим становищем, розпочався у квітні 2011 року і, як очікується, завершиться 24 червня.

За версією слідства, політик мав інтимний зв'язок з марокканкою Карімою ель-Маруг на прізвисько "Рубі", коли їй ще не виповнилося 18 років, за що дівчина одержувала подарунки і грошову винагороду.