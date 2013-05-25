Президент Венесуели оголосив про створення "робітничого ополчення"

За словами Н.Мадуро, робітниче ополчення ввійде до складу Збройного народного ополчення Венесуели, створеного Уго Чавесом. Скільки людей увійде в нього, поки невідомо. Загальна чисельність Озброєного народного ополчення Венесуели становить 120 тис. осіб.

"Численні загони ополченців робітничого класу, готові захистити нашу батьківщину, вселятимуть повагу до самих робітників. У цьому світі, де імперії борються за контроль територій, слабким не місце. Ми повинні навчитися вселяти до себе повагу", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Як зазначають критики президента, Н.Мадуро побоюється втратити владу - економіка Венесуели, незважаючи на великі запаси нафти, зазнає серйозних труднощів; у країні не вистачає продуктів харчування, а також засобів елементарної гігієни.