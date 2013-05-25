17 дітей згоріли живцем у шкільному автобусі
09:23, 25 травня 2013Світ
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Кількість дітей, які загинули від вибуху газового балона в шкільному автобусі на сході Пакистану, збільшилася до 17, ще семеро поранені.
"За нашою інформацією, не менше 17 дітей згоріли живцем. Після вибуху автобус відразу ж охопив вогонь", - наводить слова офіцера поліції РІА "Новости".
Трагедія сталася у передмісті Гуджрата, за 200 кілометрів на схід від столиці. Автобус належав одній із приватних шкіл і віз дітей на навчання.
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