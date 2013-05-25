17 дітей згоріли живцем у шкільному автобусі

"За нашою інформацією, не менше 17 дітей згоріли живцем. Після вибуху автобус відразу ж охопив вогонь", - наводить слова офіцера поліції РІА "Новости".

Трагедія сталася у передмісті Гуджрата, за 200 кілометрів на схід від столиці. Автобус належав одній із приватних шкіл і віз дітей на навчання.