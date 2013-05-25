ФСБ попередила спецслужби ФРН про загрозу теракту під час фіналу Ліги Чемпіонів

Інформація про загрозу терактів у Німеччині під час масових заходів, пов`язаних з фіналом Ліги чемпіонів, надійшла німецьким силовикам від російської Федеральної служби безпеки, повідомляє в суботу РИА Новости з посиланням на сайт телерадіомовної корпорації Suedwestrundfunk (SWR).

Фінал головного клубного футбольного турніру Європи відбудеться в суботу ввечері на лондонському стадіоні "Уемблі". У ньому вперше в історії Ліги чемпіонів зіграють дві німецькі команди - мюнхенська "Баварія" і дортмундська "Боруссія". У центрі столиці Німеччини буде відкрита спеціальна зона для вболівальників, так звана "фанатська миля", де під відкритим небом можна буде на великих екранах подивитися фінал турніру. Такі масові перегляди будуть організовані і в інших німецьких містах, у тому числі в Мюнхені і Дортмунді.

Раніше в суботу інтернет-видання Spiegel-Online повідомило, що Федеральне управління кримінальної поліції ФРН має даних про загрозу терактів у Німеччині під час масових заходів, пов`язаних з фіналом Ліги чемпіонів. За даними новинного порталу, підриви бомб в місцях масового скупчення людей планують радикальні ісламісти.

Як стало відомо SWR, інформацію про загрозу терактів у Німеччині силовики отримали від своїх колег з ФСБ. Російська спецслужба навіть передала дані про конкретну людину, яка може бути причетною до підготовки терористичної атаки. Федеральне управління кримінальної поліції ФРН вже встановило її особу.

Про те, наскільки серйозно силовики сприйняли попередження від російських колег, свідчить та обставина, що шеф федерального управління кримінальної поліції Німеччини Йорг Цирку (Joerg Ziercke) особисто зустрівся з федеральним і земельними міністрами внутрішніх справ і поінформував їх про загрозу терактів, додає SWR.

Співробітники правоохоронних органів мають намір посилити заходи безпеки на заходах, присвячених фіналу Ліги чемпіонів. Особливо це стосується "фанатських миль" у Берліні, Мюнхені та Дортмунді.