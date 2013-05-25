МВС Німеччини: Загроза теракту на фіналі ЛЧ абстрактна

Про це заявила РІА Новости в суботу представник МВС ФРН Марайке Кутті (Mareike Kutt).

Раніше інтернет-видання Spiegel-Online повідомило, що Федеральне управління кримінальної поліції ФРН має даних про загрозу терактів у Німеччині під час масових заходів, пов'язаних з фіналом Ліги чемпіонів. За даними новинного порталу, підриви бомб в місцях масового скупчення людей замишляють радикальні ісламісти.

У свою чергу мовна корпорація Suedwestrundfunk (SWR) повідомила, що інформація про загрозу терактів надійшла німецьким силовикам від російської Федеральної служби безпеки. ФСБ нібито навіть передала дані про конкретну людину, яка може бути причетною до підготовки терористичної атаки.

Особливу увагу силовиків, як зазначали ЗМІ, прикута до так званих "фанатським милям" - спеціальним зонам для вболівальників, де під відкритим небом пройде масовий перегляд фіналу на великих екранах - у Берліні, Мюнхені та Дортмунді.

МВС Німеччини цю інформацію не підтверджує. Раніше відомство заявляло, що в останні роки в країні діє "високий рівень абстрактної загрози". "Ніяких вказівок на конкретні цілі терористичних атак немає", - сказала Кутті, коментуючи суботні публікації ЗМІ.

"Високий рівень абстрактної загрози" обумовлений участю Німеччини в ряді зарубіжних військових операцій, в тому числі в Афганістані. Крім того, силовики неодноразово висловлювали побоювання, що напередодні виборів до бундестагу, які відбудуться 22 вересня, можуть активізуватися як праві, так і ліві екстремістські угруповання. Велика увага приділяється ісламістської загрози - особливо після теракту в Бостоні.

Фінал головного клубного футбольного турніру Європи пройде в суботу ввечері на лондонському стадіоні "Уемблі". У ньому вперше в історії Ліги чемпіонів зіграють дві німецькі команди - мюнхенська "Баварія" і дортмундська "Боруссія".