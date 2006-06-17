Циклон ”Ортін” затопив міста чемпіонату світу

У Берліні, Мюнхені, Нюрнберзі, Штутгарті і Лейпцігу, де проходять матчі чемпіонату світу з футболу, через циклон "Ортін", який дійшов до Німеччини, пройшли сильні дощі. У Лейпцігу випав град розміром з тенісний м`яч, в результаті якого близько десяти чоловік одержали травми голови.

Більше тисячі уболівальників, що спостерігали за футболом на великому екрані на центральній площі Аугустусплатц, після того, як почався град, вимушені рятуватися втечею в довколишніх кафе, барах і ресторанах. За словами представників поліції, матеріальний збиток в результаті пошкодження багатьох сотень автомашин і вікон будинків може досягти не одного мільйона євро.

Метеорологи обіцяють, що у вихідні на зміну "Ортіну" прийде м`який антициклон "Віллі", який принесе потепління.

Лєнта.ру