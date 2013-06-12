Китайська цензура заборонила порівнювати прем'єра з Вінні Пухом

Зображення, на якому мультиплікаційні персонажі дуже нагадують справжнє фото державних лідерів під час нещодавнього саміту у Каліфорнії, швидко поширилося мережею.

Однак схоже, що китайська цензура не хоче, аби їхнього лідера порівнювали із пухким ведмежам.

Водночас, Барак Обама досі нічого не сказав щодо порівняння його із непосидючим Тигром.

ВВС Україна