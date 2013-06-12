Китайська цензура заборонила порівнювати прем'єра з Вінні Пухом
14:19, 12 червня 2013Світ
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Китайська цензура видалила зображення, на якому блоґери порівняли Вінні-Пуха та його друга Тигра із прем'єром Китаю Сі Цзіньпіном та президентом США Бараком Обамою.
Зображення, на якому мультиплікаційні персонажі дуже нагадують справжнє фото державних лідерів під час нещодавнього саміту у Каліфорнії, швидко поширилося мережею.
Однак схоже, що китайська цензура не хоче, аби їхнього лідера порівнювали із пухким ведмежам.
Водночас, Барак Обама досі нічого не сказав щодо порівняння його із непосидючим Тигром.
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