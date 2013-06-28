Британія вкладе величезні кошти в дороги та сланцевий газ

Її подробиці оголосив сьогодні в парламенті головний секретар казначейства (перший заступник міністра фінансів) Денні Александер.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, термін реалізації програми - 40 років. Передбачається, зокрема, вкладення 30 млрд фунтів (45,8 млрд доларів) в будівництво і модернізацію залізниць. 28 млрд фунтів (42,8 млрд доларів) буде витрачено на реконструкцію та розширення мережі автомобільних доріг.

Три млрд фунтів (4,6 млрд доларів) буде вкладено в будівництво недорогого житла.

Британський уряд також оголосив, що прискорить видачу ліцензій на розробку сланцевого газу. При цьому надаються державні гарантії на отримання комерційного кредиту в розмірі 10 млрд фунтів (15,3 млрд доларів) для компанії "ЕДФ" (EDF) з метою будівництва нової атомної електростанції у Хінклі-пойнт на південному заході Англії.

Держава гарантувала також закупівлю електроенергії за фіксованою ціною у компаній, що вкладають кошти в розвиток відновлюваних джерел енергії. Це допоможе компаніям окупити інвестиції.

Згідно із заявою британського уряду, програма капіталовкладень допоможе стимулювати зростання економіки Сполученого Королівства.