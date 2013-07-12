На виборах у Мексиці переміг живий мрець

Вибори мера тут виграв кандидат Ленін Карбальідо, який за документами помер ще 2010 року.

"Мертвий", однак, завісив місто своїми рекламними плакатами і набрав майже 50% голосів виборців, залишивши далеко позаду конкурентів.

Як повідомляє влада, "помер" майбутній переможець виборів, коли йому загрожував суд за зґвалтування. Тоді Карбальідо волів інсценувати смерть від діабетичної коми, про що є відповідне офіційна посвідка.

Представники політичної партії, від якої йшов на вибори "покійник", поки розгублена, зауважує РІА "Новости". За їх словами, партія не займалася розслідуванням цієї справи, але обов'язково зробить це на тлі численних повідомлень у ЗМІ. При цьому однопартійці зазначають, що в разі підтвердження інформації про обман виборців вони самі не дозволять Карбальідо сісти до крісла мера.