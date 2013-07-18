В Угорщині біля дитсадка знайшли 100-кілограмову бомбу
В Угорщині біля дитячого садка знайшли радянську бомбу часів Другої світової війни.
Через знахідку угорська поліція евакуювала близько 10 тисяч людей з міста Секешфегервар, розташованого в центрі країни.
Як повідомила влада міста, бомба вагою у 100 кг містила 25 кг вибухівки.
Бомбу виявили поблизу дитячої пісочниці в густозаселеному районі міста Секешфегервар.
"Знайти таку величезну бомбу у заселеній частині Угорщини в наш час - рідкість", - заявив на прес-конференції представник місцевої влади Норберт Данкс.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що були евакуйовані мешканці території радіусом у 400 метрів.
Міста та містечка Угорщини піддавалися потужним бомбардуванням в останні місяці Другої світової.
Угорщину багато бомбардувати сили США, Британії та Радянського Союзу.
Як наслідок, під землею залишилося багато пристроїв, які так і не вибухнули. Часто їх знаходять під час будівництва.
У середу поліція евакуювала близько півтори тисячі людей у Будапешті після того, як будівельники знайшли бомбу.
До сьогодні всі бомби знешкоджували без збитків та жертв.