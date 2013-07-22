Глава білоруського МЗС вперше з 2010 року поїде до Брюсселя

Екс-головний помічник президента Білорусі Олександра Лукашенка Володимир Макей був включений у «чорний список» нев’їзних до ЄС білоруських чиновників після 2010 року, коли у країні відбулися репресії проти опозиційних кандидатів у президенти та їхніх прихильників, пише Радіо Свобода.

Нещодавно ЄС зняв візові обмеження.

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Макея до Брюсселя запросили верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення Штефан Фюле. Вони мають провести переговори в рамках "Східного партнерства".

Як відомо, після протестів у 2010 році в Білорусі кілька кандидатів у президенти та інших активістів опозиції потрапили до в’язниць. Через це ЄС запровадив політичні й економічні санкції до режиму Лукашенка.