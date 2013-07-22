Суд знову дозволив будівництво, що спричинило заворушення в Туреччині

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на турецькі ЗМІ.

На площі Таксим проектом реконструкції було передбачено будівництво торговельного центру і військових казарм за типом старовинних військових будівель. Виступи проти вирубування дерев у парку Гезі та будівництва переросли в тривалі протестні акції у всій країні, які періодично тривають досі, але з меншим напруженням, масштабом та географією розповсюдження.

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Через кілька днів після початку демонстрацій Шостий адміністративний суд Стамбула призупинив будівництво казарм на площі. Це рішення знизило напруження протестів захисників Таксиму, але вже не змогло зупинити хвилю антиурядових виступів. Однак проти цього рішення виступило міністерство культури та туризму.

У понеділок стало відомо, що регіональний адміністративний суд, приймаючи до уваги апеляцію мінкультури проти рішення нижчої судової інстанції, одноголосно проголосував за його скасування, пише газета Milliyet.

"Проект реконструкції площі, яким займається влада Стамбула, свого часу наше міністерство погодило і видало відповідні дозволи. Тому коли суд призупинив реконструкцію, вже опрацьовану і узгоджену, ми виступили проти цього рішення", - заявив агентству прес-секретар Мінкультури Туреччини Джихан Айдин.

Рядові учасники вуличних виступів, опитані в Анкарі кореспондентом агентства, які в даний час не влаштовують ніяких акцій, сказали, що поки неясно, яка буде в цілому суспільна реакція на це рішення.

"Ніхто не чекав такого повороту подій, ні ми, ні прихильники реконструкції площі. Але це не означає, що будівельники почнуть будівництво з завтрашнього дня. Може, взагалі не почнуть. Будемо стежити за розвитком подій. А треба буде - знову вийдемо на вулицю", - заявили вони.