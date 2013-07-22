У Росії громадянина України оштрафували на 30 тис. дол. за спробу дати хабар

Зібрані слідчими органами Північно-Західного слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації докази визнані судом достатніми для винесення вироку громадянину України 65-річному Віктору Соловйову. Він визнаний у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 30, ч. ст. 291 КК РФ (замах на дачу хабара посадовій особі особисто за вчинення завідомо незаконних дій (бездіяльності)», - йдеться в повідомленні.

Слідством і судом встановлено, що Соловйов особисто передав хабар у вигляді грошей в сумі 25 тис руб (майже 800 дол) начальнику лінійного відділення поліції Архангельського лінійного відділення Управління на транспорті МВС Росії по Північно-Західному федеральному округу.

Так, співробітниками транспортної поліції було виявлено факт порушення одинадцятьма громадянами України режиму перебування в Російській Федерації при здійсненні трудової діяльності в якості робітників. Вони займалися ремонтними роботами на очисних спорудах на території локомотивного депо Сольвичегодськ (селище Вичегодське Архангельської області) за відсутності патенту, і тим самим вчинили адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.18.10 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації - порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації. Соловйов, даючи хабар, розраховував схилити поліцейського до неправомірної бездіяльності і тим самим допомогти своїм співвітчизникам уникнути адміністративної відповідальності. Співробітник поліції від хабара відмовився і повідомив про корупційну пропозицію своєму керівництву.

Вироком суду Соловйову призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 1 млн руб.