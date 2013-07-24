Сноуден шукає роботу в Росії

Про це 23 липня повідомив телеканал Russia Today з посиланням на адвоката Анатолія Кучерену.

Адвокат висловив сподівання, що ФМС РФ надасть Сноудену притулок, оскільки у американця є для цього «вагомі причини». За словами Кучерени, колишній сисадмін боїться за своє життя, оскільки в США йому загрожують тортури і навіть смертна кара.

Якщо міграційна служба відмовить Сноудену в притулку, то він, як зазначив Кучерена, готовий судитися з російським відомством, передає Лента.ру.