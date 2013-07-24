Кількість жертв у Каїрському університеті досягла дев'ятьох
За останніми даними, дев'ятеро осіб загинули, 33 поранені 23 липня в зіткненнях між прихильниками і противниками поваленого президента Мурсі в Каїрі.
Зіткнення почалися перед світанком у таборі прихильників Мурсі на території Каїрського університету, що виник відразу після того, як військові 3 липня 2013 р. усунули від влади колишнього президента.
Поліція стверджує, що мала місце сутичка між кількастами прихильниками Мурсі і місцевими жителями, вуличними торговцями й випадковими перехожими. Опоненти закидали одні одного камінням, чулися постріли.
На місці зіткнення залишилося не менше 15 згорілих автомобілів. По закінчення сутички "Брати-мусульмани" виставили озброєну кийками охорону біля входу в табір. Місцеві жителі зупиняють автівки, що прямують у бік університету, та обшукують їх на наявність зброї.
Всього з моменту повалення Мурсі в ході вуличних протестів загинули близько 100 осіб, у тому числі 14 за останні два дні, передає РосБізнесКонсалтинг.