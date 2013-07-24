400 тисяч католиків в Ріо-де-Жанейро зійшлися на пляжі Копакабана

Кульмінаційний момент фестивалю настане в четвер, коли його відвідає Папа Римський, який прибув із тижневим візитом до Бразилії у понеділок.

Перед початком меси всі лінії метро в Ріо зупинилися через припинення подачі електроенергії, в результаті чого тисячі паломників більше години провели під землею.

У середу Папа вирушає до однієї із найважливіших святинь Бразилії в Апаресіда у штаті Сан-Паулу, де в неділю виявили саморобний вибуховий пристрій.

ВВС Україна