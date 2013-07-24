400 тисяч католиків в Ріо-де-Жанейро зійшлися на пляжі Копакабана
09:41, 24 липня 2013Світ
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400 тисяч католиків зібралися на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро на відкритті Всесвітнього дня молоді - найбільшого католицького фестивалю, що проходить раз на два роки.
Кульмінаційний момент фестивалю настане в четвер, коли його відвідає Папа Римський, який прибув із тижневим візитом до Бразилії у понеділок.
Перед початком меси всі лінії метро в Ріо зупинилися через припинення подачі електроенергії, в результаті чого тисячі паломників більше години провели під землею.
У середу Папа вирушає до однієї із найважливіших святинь Бразилії в Апаресіда у штаті Сан-Паулу, де в неділю виявили саморобний вибуховий пристрій.
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