Катастрофа поїзда в Іспанії
00:38, 25 липня 2013Світ
765 0
За уточненими даними, в результаті сходу з рейок потягу на півночі Іспанії загинули не менше 35 людей, близько 200 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників влади Галісії, на території якої сталася залізнична катастрофа.
Інформація про загиблих, додали вони, не є остаточною, жертв може виявитися значно більше.
Пасажирський поїзд, який прямував з Мадрида до Ферроль, увечері в середу, 24 липня, зійшов з рейок біля міста Сантьяго-де-Компостелла. Кілька вагонів поїзда перекинулися.
Керівництво залізничної компанії, якій належить потяг, поки відмовилося назвати навіть попередні версії катастрофи, передає Лента.ру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter