Катастрофа поїзда в Іспанії

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників влади Галісії, на території якої сталася залізнична катастрофа.

Інформація про загиблих, додали вони, не є остаточною, жертв може виявитися значно більше.

Пасажирський поїзд, який прямував з Мадрида до Ферроль, увечері в середу, 24 липня, зійшов з рейок біля міста Сантьяго-де-Компостелла. Кілька вагонів поїзда перекинулися.

Керівництво залізничної компанії, якій належить потяг, поки відмовилося назвати навіть попередні версії катастрофи, передає Лента.ру.