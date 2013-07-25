Сенатор: Сноуден досі ховає таємні документи
06:09, 25 липня 2013Світ
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Надання притулку Едварду Сноуденом в Росії чи будь-якій іншій країні ставить під загрозу безпеку США, заявив голова комітету з міжнародних відносин сенату США Роберт Менендес.
"Надання будь-якого притулку Едварду Сноудену зашкодить російсько-американським відносинам. Сноуден - це дезертир, якого треба судити в США за звинуваченнями у шпигунстві. Він досі володіє засекреченими документами, і надання йому Росією чи будь-якою країною притулку чи свободи пересування прямо стосується пріоритетів нашої національної безпеки ", - цитує РІА "Новости".
За його словами, поширення Сноуденом секретних даних може принести користь ворогам США.
"Я закликаю Росію негайно передати його під нагляд американської влади", - заявив сенатор.
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