Сенатор: Сноуден досі ховає таємні документи

"Надання будь-якого притулку Едварду Сноудену зашкодить російсько-американським відносинам. Сноуден - це дезертир, якого треба судити в США за звинуваченнями у шпигунстві. Він досі володіє засекреченими документами, і надання йому Росією чи будь-якою країною притулку чи свободи пересування прямо стосується пріоритетів нашої національної безпеки ", - цитує РІА "Новости".

За його словами, поширення Сноуденом секретних даних може принести користь ворогам США.

"Я закликаю Росію негайно передати його під нагляд американської влади", - заявив сенатор.