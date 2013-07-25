Екс-президент США і всі його охоронці постриглись налисо (фото)

09:55, 25 липня 2013
Світ
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Колишній американський президент Джордж Буш-старший вирішив підтримати хворих на рак дітей.

Дорослі підтримали хвору дитину. Фото з офіційного сайту Джорджа Буша

У співробітника служби безпеки Дж.Буша-старшого захворів на лейкемію дворічний син.

Екс-президент вирішив підтримати дитину, яка проходить лікування, що супроводжується втратою волосся.

Про це повідомляє РБК.

Налисо постриглись і всі члени служби безпеки.

Майже 60 років тому у колишнього лідера США і його дружини Барбари померла від лейкемії трирічна дочка Робін.

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