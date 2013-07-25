Екс-президент США і всі його охоронці постриглись налисо (фото)

Колишній американський президент Джордж Буш-старший вирішив підтримати хворих на рак дітей.

У співробітника служби безпеки Дж.Буша-старшого захворів на лейкемію дворічний син. Екс-президент вирішив підтримати дитину, яка проходить лікування, що супроводжується втратою волосся. Про це повідомляє РБК. Налисо постриглись і всі члени служби безпеки. Майже 60 років тому у колишнього лідера США і його дружини Барбари померла від лейкемії трирічна дочка Робін.

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