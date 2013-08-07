Медведєв пояснив, чому Росія проти членства Грузії і України в НАТО

Таку заяву зробив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю грузинській телекомпанії "Руставі-2".

"Якщо Грузія або якась інша країна - неважливо, Україна, якась ще країна - стає членом відповідного військово-політичного альянсу, ми цей факт не можемо ігнорувати.

Я поясню, чому вважаю, що це і для Грузії погано. Ви майже нічого не набуваєте, тому що в сучасному світі військові конфлікти неприпустимі. До речі, цей приклад показує, що розрахунок деяких грузинських політиків на те, що в подібні ситуації НАТО не дасть втрутитися, ще щось станеться, провалився, бо під загрозу були поставлені інші, набагато серйозніші цінності.

Так от, і в цьому випадку це нічого не додасть Грузії як суверенній державі, яка добре розвивається, але водночас створить довгострокове, довготривале джерело напруженості між нашими країнами. І не через конфлікт 2008 року, який був між вашою країною і цими маленькими народами, а з інших причин - вже з міркувань оборонних, тому що ви станете учасником великого військово-політичного альянсу, який (ще раз повторюю, це не ми придумали, це до нас все зробили) є в цьому сенсі так званим вірогідним супротивником при виникненні певних ситуацій", - пояснив російський прем'єр-міністр.