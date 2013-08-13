У Коста-Ріці закриють всі зоопарки - тварин відпустять на волю

Влада Коста-Ріки ухвалили рішення перетворити країну на зону, вільну від зоопарків: усіх тварин буде випущено на волю.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на латиноамериканські ЗМІ, даний процес триватиме досить довго, однак зоопарки почнуть закривати вже з березня 2014 року.

"Ми не хочемо бачити тварин, яких замкнуто у клітках, за винятком випадків, коли йдеться про їх порятунок", - сказав міністр навколишнього середовища країни Рене Кастро.

Уряд планує перепрофілювати два найбільших зоопарки Коста-Ріки у звичайні парки. Водночас керівництво зоопарків висловлює побоювання через наміри влади, оскільки поки незрозуміло, куди буде відпущено мешканців зоопарків і як вони адаптуються в дикій природі.

Боротьба за права диких тварин у країнах Латинської Америки останнім часом посилилася. Днями парламент Сальвадору заборонив використовувати тварин на арені цирку і в інших публічних виставах. Раніше аналогічну заборону було введено в Болівії, Бразилії, Перу, Парагваї і Колумбії.