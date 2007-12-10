Путін назвав свого наступника (фото)

Президент Росії Володимир ПУТІН підтримав кандидатуру першого віце-прем`єра РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА як кандидата в президенти.

Як повідомляє "Газета.ру",В.ПУТІН сказав: «Цілком і повністю підтримую цю пропозицію».

В.ПУТІН провів сьогодні зустріч з керівниками партій «Єдина Росія», «Справедлива Росія», Аграрної партії і партії «Громадянська сила», які запропонували єдиного кандидата.

Довідка УНІАН. Д.МЕДВЕДЄВ народився в 1965 році в Ленінграді. Закінчив юридичний факультет і аспірантуру Ленінградського державного університету.

У 1999 році був заступником керівника Апарату уряду Російської Федерації. У 1999-2000 роках - заступником керівника Адміністрації Президента Росії.

З 2000 року - перший заступник голови Адміністрації Президента РФ.

У 2000-2001 роках - голова Ради директорів ВАТ "Газпром", в 2001 році - заступник голови Ради директорів ВАТ "Газпром", з червня 2002 року - голова Ради директорів ВАТ "Газпром".

З жовтня 2003 року – голова Адміністрації Президента РФ.

У листопаді 2005 року Д.МЕДВЕДЄВ був призначений першим заступником голови Уряду Росії.