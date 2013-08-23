Грузія заявляє про викрадення своїх громадян російськими військовими
Російські військові викрали щонайменше чотирьох громадян Грузії в Цхінвальській зоні окупації.
Про це заявив керівник інформаційно-аналітичного департаменту Грузії Давид Суджашвілі.
За інформацією грузинської сторони, військові затримали жителів села Зегдулеті, подружжя Нану і Олександра Церцвадзе, їх неповнолітнього сина, а також Іраклія Меребашвілі і ще одну людину, чия особа ще уточнюється, повідомляє Грузія-Онлайн.
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"Ми інтенсивно працюємо як з осетинського, так і російською сторонами за посередництва Місії ЄС і робимо максимум для того, щоб вони були звільнені в найкоротші терміни. Що стосується неповнолітнього, осетинська сторона нам сказала, що залишили його в селі у родичів, що вимагає повторної перевірки. Решта четверо громадян переведені в ізолятор", - заявив Суджашвілі.
Інформації про стан затриманих у грузинської сторони поки немає.