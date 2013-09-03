Японія постраждала від тайфуна: є потерпілі

Влада міста повідомляє про те, що в результаті урагану поранення різного ступеня важкості отримали щонайменше 27 осіб із понад 300 тис. жителів Косігая, повідомляє телеканал NHK.

Поліція повідомляє також про перевернуті смерчем автомобілі, погнуті ліхтарні стовпи, а також про майже два десятки пошкоджених будівель, пише РБК.

Ще один смерч був зафіксований в районі міста Нода у префектурі Тіба, розташованої по сусідству з Сайтамою. Відомостей про жертви звідти поки не надходило, проте поліція повідомила, що пориви вітру пошкодили близько двох десятків будівель.

Місто Косігая на японському острові Хонсю є центром виробництва традиційних ляльок-неваляшок дарума, що уособлюють японське божество щастя. Ляльки дарума використовуються у щорічному новорічному ритуалі загадування бажань. Загадавши бажання, власник малює зіницю в одному з очей ляльки, і якщо до наступного нового року бажання збувається, дарумі домальовують друге око. Якщо ж ні - ляльку відносять до храму, спалюють і купують нову.