Борги Березовського на момент смерті могли становити $481 млн

Таку оцінку було озвучено на слуханнях у Високому суді Великобританії, де розглядалася прохання дочки олігарха Катерини Березовської призначити її розпорядником майна батька, передає РІА Новости.

Раніше суд призначив розпорядником майна Березовського міжнародну аудиторську компанію Grant Thornton, оскільки ні дочка олігарха, ні інші чотири людини, перераховані у спеціальному документі, який Березовський склав за дев'ять днів до смерті, не висловили бажання стати духівником.

За словами судді, одне з основних питань слухань полягає в тому, чи достатньо майна олігарха для погашення боргів. Адвокат російської компанії "Аерофлот" навів дані оцінки незалежних керуючих, згідно з якими олігарх на момент смерті був банкрутом, а сума його боргів становила 481 мільйон доларів.

Березовська не згодна з такою оцінкою. Її адвокати висловили сумнів з приводу якості роботи незалежних керуючих.

За підсумками слухань суддя призначив Березовську розпорядником спадку олігарха "на обмеженій основі", зазначивши, що вона може вирішувати деякі "особисті питання" і проблеми, що мають відношення до судового процесу за позовами до покійного олігарха.

Нагадаємо, Бориса Березовського знайшли мертвим в кінці березня у його будинку у Великобританії, де олігарх отримав притулок. За попередніми даними, причиною смерті стало повішання.

У Росії Березовський звинувачувався відразу за кількома статтями КК РФ, серед яких "шахрайство", "неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті", "перевищення посадових повноважень".

Раніше повідомлялося, що Березовський залишив своїм спадкоємцям борг у 3 мільярди 275 мільйонів рублів (близько 105 мільйонів доларів).