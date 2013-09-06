Лукашенко хоче змусити білорусів платити $100 за виїзд до ЄС за товарами



"Це буде так: ми тебе на кордоні обслуговуємо, плати 100 доларів з носа та їдь за кордон", - сказав Лукашенко, відвідуючи завод "Мотовело", повідомляє РИА Новости.

"Наші люди сьогодні, які нас всі критикують: бідна наша країна, а до 3 млрд доларів вивозять за кордон до Євросоюзу і ввозять барахло, яке ми теж випускаємо. Так от, я давно доручив, аж до того, що виїжджаєш за межі країни за цим барахлом - заплати мито", - сказав Президент.

Крім того, відзначив Лукашенко, сьогодні в Євросоюзі "потирають руки - їм 3 млрд доларів грошей вивезли туди".

За словами Лукашенка, в Євросоюзі розвивається торгівля і виробництво, а "ми тут борсаємося як дурні".

"Чому ми створюємо умови для ввезення в країну імпорту, і ще на пільгових умовах? У нас свої холодильники. Навіщо нам пільгові умови створювати для їх ввезення з-за кордону?", - заявив Лукашенко.