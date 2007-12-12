Spiegel: Путін підготував блискучу рокіровку

Президент Росії Володимир Путін має намір зробити блискучу рокіровку, змінивши свою посаду на пост глави уряду країни. Як пише німецьке видання Der Spiegel, Путін, безумовно, не відразу прийме пропозицію кандидата в президенти Дмитра Медведєва, але результат залишиться тим самим – Путін збереже владу в країні. Рішення про тандем Путіна і Медведєва стало неймовірно мудрим, оскільки в даній ситуації лідери не порушать Конституції і не викличуть невдоволенння світової громадськості, вважає видання.

Газета.ру